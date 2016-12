Агуэро и Годин стали лучшими в команде недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Лучшими в 11-й команде недели стали: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Диего Годин «Атлетико», и Матс Хуммельс (дортмундская «Боруссия»).

Футболисты чемпионата России в нынешнюю команду недели не попали.

IF @aguerosergiokun, SIF @ECavaniOfficial and IF @matshummels in the new #TOTW! pic.twitter.com/q9saMDTtEw