Чемпионат мира по футболу может увеличить поток туристов в Россию на 25%
Туристический поток в
Россию после ЧМ-2018 может вырасти. Об этом сообщила заместитель министра
культуры России Алла Манилова.
Сколько туристов посетят сами матчи, по словам Маниловой,
зависит от многих нюансов.
Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15
июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград,
Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
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