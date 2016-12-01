На матче с «Томью» «Уфа» установит новогоднюю елку и угостит болельщиков кашей и чаем
Глава пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, что, помимо футбола, ждет болельщиков на встрече 17-го тура чемпионата России с «Томью».
Игра пройдет в столице Башкортостана в понедельник, 5 декабря. Начало - в 13:00 мск.
«Мы пытаемся как-то привязать этот матч к новогодним праздникам уже, мы и елку поставим на стадионе, будем разыгрывать призы под елкой, можно будет записать пожелания футболистам. Мы играем в будний день в 15:00 (по местному времени) исключительно по погодным условиям. Понимаем, что тут уж не до болельщиков. Хотя упрекают клубы, что они недостаточное внимание уделяют болельщикам. Мы предоставим им чай, кашу», - цитирует Тыртышного «Р-Спорт».
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