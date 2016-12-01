Кристиан Нобоа: Я мог перейти в «Зенит», но все сорвалось из-за того, что Витсель остался в команде
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа сказал, что
он мог перейти в «Зенит». Переход не состоялся из-за того, что Аксель Витсель
не покинул Санкт-Петербург.
–
Правда, что летом вы могли перейти в «Зенит»?
–
Был такой вариант. Я разговаривал с людьми из питерского клуба, они хотели меня
пригласить. Но в последний момент все сорвалось, потому что Витсель остался в
команде.
–
Интерес со стороны питерцев все еще есть?
–
Я пока молчу по поводу будущего, моё дело – играть. В этом году «Ростову»
остаётся провести еще несколько важных матчей, и мне не хотелось бы отвлекаться
на другие вещи. Надо подтягиваться к лидерам, если мы и в следующем сезоне
хотим играть в еврокубках, - цитирует
Нобоа «Аргументы недели».
Также Нобоа признался, что ему тяжело играть при сильном морозе.
В текущем сезоне 31-летний Кристиан Нобоа провел 21 матч за «Ростов» и забил пять мячей при двух голевых передачах.