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Кристиан Нобоа: Я мог перейти в «Зенит», но все сорвалось из-за того, что Витсель остался в команде

Источник:  Аргументы неделиКомментарии

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа сказал, что он мог перейти в «Зенит». Переход не состоялся из-за того, что Аксель Витсель не покинул Санкт-Петербург.

– Правда, что летом вы могли перейти в «Зенит»?

– Был такой вариант. Я разговаривал с людьми из питерского клуба, они хотели меня пригласить. Но в последний момент все сорвалось, потому что Витсель остался в команде.

– Интерес со стороны питерцев все еще есть?

– Я пока молчу по поводу будущего, моё дело – играть. В этом году «Ростову» остаётся провести еще несколько важных матчей, и мне не хотелось бы отвлекаться на другие вещи. Надо подтягиваться к лидерам, если мы и в следующем сезоне хотим играть в еврокубках,  - цитирует Нобоа «Аргументы недели».

Также Нобоа признался, что ему тяжело играть при сильном морозе.

В текущем сезоне 31-летний Кристиан Нобоа провел 21 матч за «Ростов» и забил пять мячей при двух голевых передачах.

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