Сергей Хусаинов: Фолил не Кутепов, а Паскуато. Нужно было назначать штрафной в сторону ворот «Крыльев», а не пенальти в ворота «Спартака»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный пенальти, который главный арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга назначил в матче «Крылья Советов» – «Спартак».

– Паскуато выставил ногу перед Кутеповым. Это называется «подножка перед игроком». Сработано профессионально. То, что эпизод был до штрафной – дело десятое. Главное – фол был не со стороны игрока «Спартака», а со стороны игрока «Крыльев». Нужно было назначать не пенальти, а штрафной в сторону ворот хозяев, - сказал Сергей Хусаинов корреспонденту «Советского спорта».

– Отметил бы и то, что главный арбитр назначал пенальти по подсказке ассистента. Но в таком эпизоде главный должен сам определять, был ли пенальти. Это не тот случай, когда в матче ЦСКА с «Оренбургом» ассистент подсказал Иванову, что следует назначить пенальти, - добавил Хусаинов.

Он также отметил, что Левников, ошибочно назначив пенальти, не показал желтую карточку, которая полагается в таких случаях:

– Раз такой пенальти судья дает, нужно оценивать этот фол, как грубое нарушение правил и лишение игрока возможности для перспективной атаки. Спрашивается: где желтая?

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча



