Сергей Хусаинов: Фолил не Кутепов, а Паскуато. Нужно было назначать штрафной в сторону ворот «Крыльев», а не пенальти в ворота «Спартака»
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный пенальти, который главный арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга назначил в матче «Крылья Советов» – «Спартак».
– Паскуато выставил ногу перед Кутеповым. Это называется «подножка перед игроком». Сработано профессионально. То, что эпизод был до штрафной – дело десятое. Главное – фол был не со стороны игрока «Спартака», а со стороны игрока «Крыльев». Нужно было назначать не пенальти, а штрафной в сторону ворот хозяев, - сказал Сергей Хусаинов корреспонденту «Советского спорта».
– Отметил бы и то, что главный арбитр назначал пенальти по подсказке ассистента. Но в таком эпизоде главный должен сам определять, был ли пенальти. Это не тот случай, когда в матче ЦСКА с «Оренбургом» ассистент подсказал Иванову, что следует назначить пенальти, - добавил Хусаинов.
Он также отметил, что Левников, ошибочно назначив пенальти, не показал желтую карточку, которая полагается в таких случаях:
– Раз такой пенальти судья дает, нужно оценивать этот фол, как грубое нарушение правил и лишение игрока возможности для перспективной атаки. Спрашивается: где желтая?
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция