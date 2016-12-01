Эктор Бельерин: Жиру силен, но против Макгрегора невозможно что-то противопоставить

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин оценил шансы партнера по команде Оливье Жиру в поединке против чемпиона UFC Конора Макрегора.

Кто бы кого одолел – Жиру или Макгрегор? Определенно не Оливье! Да, Жиру силен, один из самых сильных в нашей команде. Но против Макгрегора невозможно что-то противопоставить», – сказал Бельерин.

Напомним, нападающий «канониров» и сборной Франции Оливье Жиру в шутку бросил вызов чемпиону UFC в полулегком весе ирландцу Макгрегору.

«Не знаю, сколько я продержусь в поединке с ним. Возможно, секунд 10. Честно говоря, я никогда раньше не бывал в клетке и не участвовал в боях, но это было бы интересно. Макгрегор, в любое удобное для тебя время», - сказал Жиру.