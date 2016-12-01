Анзор Кавазашвили: Готов посмотреть матч «Урал» - «Ростов», но букмекеры уже надоели

Бывший глава комитета Российского футбольного союза по выявлению договорных матчей поделился своим мнением об информации по поводу того, что матч 16-го тура чемпионата России «Урал» - «Ростов» мог быть договорным. Он сказал, что готов посмотреть этот матч, чтобы установить истину.

«Если ко мне обратятся, то я со всей серьезностью готов посмотреть матч «Урала» с «Ростовом». Но, честно говоря, эти букмекеры уже надоели. Буквально неделю назад проверяли на характер договорного матч все того же «Урала» с «Тереком», и вот опять! Видимо, букмекеры просто не хотят расставаться с прибылью, которую получают. Эти конторы часто делают все так, чтобы не выплачивать выигрышные деньги победителям. Букмекеры первыми поднимают разговоры о якобы договорных матчах. Если нашу комиссию вызовут, мы готовы все проверить, а пока что это все только разговоры», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат.com».

Генеральный секретарь международной организации Federbet, объединяющей букмекеров и занимающейся выявлением договорных матчей, Франческо Баранка заявил, что матч 16-го тура РФПЛ «Урал» – «Ростов» (1:0) имел все признаки договорного. На это эксперту указали аномальные движения ставок.

По данным Federbet, аномальные движения ставок наблюдались буквально «везде», в том числе у международных и азиатских букмекеров.

«Огромные аномалии. Действительно огромные. Движения без какого-либо смысла. Для матча Премьер-лиги это невероятно. Я предпочитаю всегда оперировать числами, а не судить, но все указывает на договорной матч», – заключил г-н Баранка.

По данным того же ресурса, за пять минут до начала игры объем торговли на исходе матча «Урал» – «Ростов» превысил $521 тысячу на бирже Betfair, из них более $351 тысячи приходилось на рынок победы хозяев. Стоит отметить, что всего на матч к финальному свистку в паре на Betfair стояло более $1 млн. Около $810 тысяч пришлось на исход матча, из них почти $600 тыс. составил объем торговли на рынке победы «Урала».