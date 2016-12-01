Анзор Кавазашвили: Готов посмотреть матч «Урал» - «Ростов», но букмекеры уже надоели
Бывший глава комитета
Российского футбольного союза по выявлению договорных матчей поделился своим мнением об информации
по поводу того, что матч 16-го тура чемпионата России «Урал» - «Ростов» мог
быть договорным. Он сказал, что готов посмотреть этот матч, чтобы установить
истину.
«Если ко мне обратятся, то я со
всей серьезностью готов посмотреть матч «Урала» с «Ростовом». Но, честно
говоря, эти букмекеры уже надоели. Буквально неделю назад проверяли на характер
договорного матч все того же «Урала» с «Тереком», и вот опять! Видимо, букмекеры
просто не хотят расставаться с прибылью, которую получают. Эти конторы часто
делают все так, чтобы не выплачивать выигрышные деньги победителям. Букмекеры
первыми поднимают разговоры о якобы договорных матчах. Если нашу комиссию
вызовут, мы готовы все проверить, а пока что это все только разговоры», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат.com».
Генеральный секретарь международной организации Federbet,
объединяющей букмекеров и занимающейся выявлением договорных матчей, Франческо
Баранка заявил, что матч 16-го тура РФПЛ «Урал» – «Ростов» (1:0) имел все
признаки договорного. На это эксперту указали аномальные движения ставок.
По данным Federbet, аномальные движения ставок наблюдались буквально «везде», в том числе у международных и азиатских букмекеров.
«Огромные
аномалии. Действительно огромные. Движения без какого-либо смысла. Для матча
Премьер-лиги это невероятно. Я предпочитаю всегда оперировать числами, а не
судить, но все указывает на договорной матч», – заключил г-н Баранка.
По данным того же ресурса, за пять минут до начала игры объем торговли на исходе матча «Урал» – «Ростов» превысил $521 тысячу на бирже Betfair, из них более $351 тысячи приходилось на рынок победы хозяев. Стоит отметить, что всего на матч к финальному свистку в паре на Betfair стояло более $1 млн. Около $810 тысяч пришлось на исход матча, из них почти $600 тыс. составил объем торговли на рынке победы «Урала».
Матч
Голы
Лунгу 38 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Новиков (Ставпец, 87), Фонтанелло, Данцев, Коробов (Подоксёнов, 90), Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 60)
Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Гранат, Эззатоллахи, Григорьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Думбия, 72), Бухаров
Предупреждения:
Лунгу, 39 - Препелицэ, 29; Гуйе, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция