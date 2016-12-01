«Крылья Советов» разгромили «Спартак»

«Крылья Советов» дома крупно обыграли «Спартак» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Кристиане Паскуато. Решение арбитра Кирилла Левникова назначить одиннадцатиметровый вызвало бурное недовольство красно-белых, посчитавших, что нарушение было за пределами штрафной.

Перед свистком на перерыв Сергей Ткачев удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись провалом в обороне соперника.

На 59-й минуте Паскуато отправил третий мяч в ворота гостей. Точку в игре поставил Сергей Корниленко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Волжане с 14 очками поднялись на 12-е место. Столичный клуб с 37 баллами сохраняет лидерство, но теперь его отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился до трех очков.

В следующем туре «Крылья Советов» 5 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» в тот же день примет «Рубин».