Касорла пропустит три месяца из-за травмы
Полузащитник
«Арсенала» Санти Касорла выбыл на три месяца из-за травмы. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Сообщается,
что испанец в начале следующей недели отправится в Швецию и перенесет операцию
на левой лодыжке. Срок восстановления составит около трех месяцев. Касорла
получил травму в матче Лиги чемпионов против «Лудогорца» 19 октября.
В
текущем сезоне 31-летний Санти Касорла провел 11 матчей и забил два мяча при
трех голевых передачах. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Ювентус».
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