Касорла пропустит три месяца из-за травмы

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла выбыл на три месяца из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что испанец в начале следующей недели отправится в Швецию и перенесет операцию на левой лодыжке. Срок восстановления составит около трех месяцев. Касорла получил травму в матче Лиги чемпионов против «Лудогорца» 19 октября.

В текущем сезоне 31-летний Санти Касорла провел 11 матчей и забил два мяча при трех голевых передачах. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Ювентус».