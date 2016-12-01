«Терек» обыграл «Краснодар» и обошел соперника в турнирной таблице

В матче 16-го тура чемпионата России «Терек» дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.

Счет в матче на 25-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Факундо Пирис, спустя восемь Георге Грозав удвоил преимущество грозненцев.

Во второй половине встречи защитник «Терека» Уилкер Анхель на 72-й минуте установил окончательный счет в матче, послав мяч в свои ворота.

После этого матча грозненцы с 28-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Игоря Шалимова расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре подопечные Рашида Рахимова отправятся в Москву, где 4 декабря сыграют с «Локомотивом», а «Краснодар» на следующий день примет «Крылья Советов».

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16-й тур