«Терек» обыграл «Краснодар» и обошел соперника в турнирной таблице
В матче 16-го тура чемпионата России «Терек» дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.
Счет в матче на 25-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Факундо Пирис, спустя восемь Георге Грозав удвоил преимущество грозненцев.
Во второй половине встречи защитник «Терека» Уилкер Анхель на 72-й минуте установил окончательный счет в матче, послав мяч в свои ворота.
После этого матча грозненцы с 28-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Игоря Шалимова расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.
В следующем туре подопечные Рашида Рахимова отправятся в Москву, где 4 декабря сыграют с «Локомотивом», а «Краснодар» на следующий день примет «Крылья Советов».
Чемпионат России
16-й тур
Матч
Голы
Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов
Предупреждения:
нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция