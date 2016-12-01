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Определен состав молодежной сборной России для подготовки к чемпионату мира

Источник:  ФХРКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным утвердил список участников заключительных сборов перед чемпионатом мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

8 декабря в подмосковном Новогорске соберутся 28 кандидатов на попадание в итоговую заявку, выступающие в российских клубах:

Вратари: Антон Красоткин (ХК «Локо»), Илья Самсонов («Металлург» Мг), Владислав Сухачев («Челмет»);

Защитники: Вадим Кудако («Северсталь»), Михаил Сидоров («Ак Барс»), Артем Чмыхов (ЦСКА), Камиль Фазылзянов («Нефтехимик»), Егор Воронков, Михаил Епишин (оба - «Витязь»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Руслан Петрищев («Салават Юлаев»), Егор Рыков (СКА), Артем Волков («Динамо» Бшх);

Нападающие: Кирилл Капризов, Михаил Воробьев, Михаил Котляревский  (все – «Салават Юлаев»), Кирилл Ураков («Торпедо» НН), Данила Квартальнов, Павел Карнаухов (оба – ЦСКА), Александр Полунин («Локомотив»), Михаил Мальцев («СКА-Нева»), Кирилл Беляев («Югра»), Никита Ли («Спартак»), Герман Рубцов («Витязь»), Артем Артемов («Сибирь»), Денис Алексеев, Данил Юртайкин (оба – ХК «Рязань»), Роман Ивашов («Автомобилист»).

По итогам сбора будет определено, кто из кандидатов отправится на заключительный этап подготовки в канадский Кингстон (19 декабря – 24 декабря).

В бывшей столице Канады к претендентам на участие в МЧМ из российских лиг присоединятся кандидаты, выступающие за океаном: защитники – Михаил Сергачев («Виндзор»), Сергей Зборовский («Реджайна»); нападающие – Никита Коростелев («Сарния»), Артур Тянулин («Оттава 67-е»), Яков Тренин («Гатино»), Денис Гурьянов («Техас»).

В Кингстоне сборная России проведет два контрольных матча: с Данией (20 декабря) и Швецией (22 декабря). После игры со скандинавами будет сформирована заявка на молодежный чемпионат мира-2017 из 23-х хоккеистов.

Ранее своим мнением о будущих соперниках поделился главный тренер сборной России Валерий Брагин.


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