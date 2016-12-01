Определен состав молодежной сборной России для подготовки к чемпионату мира
Тренерский
штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным утвердил список
участников заключительных сборов перед чемпионатом мира, который пройдет с 26
декабря по 5 января в Канаде.
8 декабря в подмосковном Новогорске соберутся
28 кандидатов на попадание в итоговую заявку, выступающие в российских клубах:
Вратари: Антон
Красоткин (ХК «Локо»), Илья Самсонов («Металлург» Мг), Владислав Сухачев
(«Челмет»);
Защитники: Вадим Кудако
(«Северсталь»), Михаил Сидоров («Ак Барс»), Артем Чмыхов (ЦСКА), Камиль
Фазылзянов («Нефтехимик»), Егор Воронков, Михаил Епишин (оба - «Витязь»),
Григорий Дронов («Металлург» Мг), Руслан Петрищев («Салават Юлаев»), Егор Рыков
(СКА), Артем Волков («Динамо» Бшх);
Нападающие: Кирилл Капризов,
Михаил Воробьев, Михаил Котляревский (все – «Салават Юлаев»), Кирилл
Ураков («Торпедо» НН), Данила Квартальнов, Павел Карнаухов (оба – ЦСКА),
Александр Полунин («Локомотив»), Михаил Мальцев («СКА-Нева»), Кирилл Беляев
(«Югра»), Никита Ли («Спартак»), Герман Рубцов («Витязь»), Артем Артемов
(«Сибирь»), Денис Алексеев, Данил Юртайкин (оба – ХК «Рязань»), Роман Ивашов
(«Автомобилист»).
По итогам сбора будет определено, кто из
кандидатов отправится на заключительный этап подготовки в канадский Кингстон
(19 декабря – 24 декабря).
В бывшей столице Канады к претендентам на
участие в МЧМ из российских лиг присоединятся кандидаты, выступающие за
океаном: защитники – Михаил Сергачев («Виндзор»), Сергей Зборовский («Реджайна»);
нападающие – Никита Коростелев («Сарния»), Артур Тянулин («Оттава 67-е»), Яков
Тренин («Гатино»), Денис Гурьянов («Техас»).
В Кингстоне сборная России проведет два контрольных матча: с Данией (20 декабря) и Швецией (22 декабря). После игры со скандинавами будет сформирована заявка на молодежный чемпионат мира-2017 из 23-х хоккеистов.
Ранее
своим мнением о будущих соперниках поделился главный тренер сборной России
Валерий Брагин.