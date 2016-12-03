ЦСКА – «Урал». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск
В субботу в матче 17-го тура
чемпионата России встретятся московский ЦСКА и «Урал» из Екатеринбурга.
Их матч пройдет в Москве на стадионе
ЦСКА и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию.
Напомним, что после 16 туров у ЦСКА было 29 очков. Он шел в лидирующей группе. У «Урала» было 14 очков. Он находился в нижней части таблицы.
Матч
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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