ЦСКА – «Урал». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

В субботу в матче 17-го тура чемпионата России встретятся московский ЦСКА и «Урал» из Екатеринбурга.

Их матч пройдет в Москве на стадионе ЦСКА и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Напомним, что после 16 туров у ЦСКА было 29 очков. Он шел в лидирующей группе. У «Урала» было 14 очков. Он находился в нижней части таблицы.