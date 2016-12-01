«Крылья Советов» обыграли «Спартак» с крупным счетом впервые в истории
В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4. Это первая крупная победа самарской команды над красно-белыми в истории противостояния.
До сегодняшнего матча «Спартак» и «Крылья Советов» встречались 48 раз: 5 побед было у «Крыльев Советов», 34 – у «Спартака», 9 ничьих, разница мячей – 101:34 в пользу красно-белых. Никогда раньше «Крылья Советов» не обыгрывали «Спартак» с разницей в три мяча и больше.
Отметим также, что это первое крупное поражение «Спартака» под руководством Массимо Карреры.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция