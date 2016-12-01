«Крылья Советов» обыграли «Спартак» с крупным счетом впервые в истории

В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4. Это первая крупная победа самарской команды над красно-белыми в истории противостояния.

До сегодняшнего матча «Спартак» и «Крылья Советов» встречались 48 раз: 5 побед было у «Крыльев Советов», 34 – у «Спартака», 9 ничьих, разница мячей – 101:34 в пользу красно-белых. Никогда раньше «Крылья Советов» не обыгрывали «Спартак» с разницей в три мяча и больше.

Отметим также, что это первое крупное поражение «Спартака» под руководством Массимо Карреры.