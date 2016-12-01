Анатолий Карпов: Игра давалась Карякину тяжело, он очень медленно думал
Знаменитый
российский шахматист, 12-й
чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал итоги матча за мировую корону между
россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, что
победу одержал Карлсен.
«Карякин априори не мог быть фаворитом (тай-брейка) — он
уступал норвежцу по личным встречам. Но шансы на итоговую победу у Сергея были,
и я верил в такой исход.
Норвежец
выглядел гораздо увереннее и играл очень четко. Показалось, что Карякин немного
перенервничал и потерял свежесть, которая необходима для поединков такого
уровня. Игра давалась Сергею тяжело. Он очень медленно думал. Превосходство
Карлсена именно в скорости мышления сыграло определяющую роль в конечном успехе»,
- цитирует Карпова Lenta.ru.
Карлсен отстоял звание
чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея
Карякина.
C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.