Анатолий Карпов: Игра давалась Карякину тяжело, он очень медленно думал

Знаменитый российский шахматист, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал итоги матча за мировую корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, что победу одержал Карлсен.

«Карякин априори не мог быть фаворитом (тай-брейка) — он уступал норвежцу по личным встречам. Но шансы на итоговую победу у Сергея были, и я верил в такой исход.

Норвежец выглядел гораздо увереннее и играл очень четко. Показалось, что Карякин немного перенервничал и потерял свежесть, которая необходима для поединков такого уровня. Игра давалась Сергею тяжело. Он очень медленно думал. Превосходство Карлсена именно в скорости мышления сыграло определяющую роль в конечном успехе», - цитирует Карпова Lenta.ru.

Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.