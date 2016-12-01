«Шахтер» интересуется двумя 17-летними бразильцами
Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к двум бразильским
футболистам. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как информирует Tribuna.com, «Шахтер»
хочет подписать 17-летних бразильских игроков – Рафаэля Энрике Мильорима и
Леандро да Силву Алвеса.
Рафаэль Энрике Мильорим (Фогиньо) играет на позиции левого
защитника. Осеннюю часть сезона он провел за юношескую команду «Палмейрас»
U-17, куда перешел летом 2016 года из «Нороэсте».
По информации местных СМИ, контракт игрока с бразильским
клубом рассчитан до 31 июня 2018 года. Опция выкупа – 15 млн евро.
Нападающий Леандро да Силва Алвес (Пенаполис) выступает за
«Диадему» в чемпионатах до 17 и 20 лет. Его контракт с бразильским клубом
рассчитан до 21 марта 2020 года.
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