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«Шахтер» интересуется двумя 17-летними бразильцами

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к двум бразильским футболистам. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует Tribuna.com, «Шахтер» хочет подписать 17-летних бразильских игроков – Рафаэля Энрике Мильорима и Леандро да Силву Алвеса.

Рафаэль Энрике Мильорим (Фогиньо) играет на позиции левого защитника. Осеннюю часть сезона он провел за юношескую команду «Палмейрас» U-17, куда перешел летом 2016 года из «Нороэсте».

По информации местных СМИ, контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до 31 июня 2018 года. Опция выкупа – 15 млн евро.

Нападающий Леандро да Силва Алвес (Пенаполис) выступает за «Диадему» в чемпионатах до 17 и 20 лет. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до 21 марта 2020 года.

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