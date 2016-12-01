«Лада» дома обыграла «Спартак»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Спартаком»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лады».
В составе победителей отличились Никита Филатов, Виктор
Комаров и Александр Стрельцов. У «Спартака» гол в активе Райана Стоа.
«Лада» набрала 44 очка и занимает 12-е место на Востоке. У «Спартака»
46 очков и десятое место на Западе.
Ранее СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар».
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Спартак - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Голы:
Филатов (Аронсон), 27:48 (1:0). Комаров 28:41 (2:0). Стрельцов А. (Бочаров, Стрельцов В.), 31:10 (3:0). Стоа (Гилрой, Радил), 45:50 (3:1).
Место и дата
01 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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