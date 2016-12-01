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«Лада» дома обыграла «Спартак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Спартаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лады».

В составе победителей отличились Никита Филатов, Виктор Комаров и Александр Стрельцов. У «Спартака» гол в активе Райана Стоа.

«Лада» набрала 44 очка и занимает 12-е место на Востоке. У «Спартака» 46 очков и десятое место на Западе.

Ранее СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Лада - Спартак - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы:

Филатов (Аронсон), 27:48 (1:0). Комаров 28:41 (2:0). Стрельцов А. (Бочаров, Стрельцов В.), 31:10 (3:0). Стоа (Гилрой, Радил), 45:50 (3:1).

Место и дата

01 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция


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