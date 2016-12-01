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Кучеров назван второй звездой ноября в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров назван второй звездой Национальной хоккейной лиги в ноябре.

В прошлом месяце форвард стал вторым по заброшенным шайбам (10) и общему количеству заработанных очков (18) в 15 ноябрьских матчах. 

Первой звездой стал голкипер «Нэшвела» Пекка Ринне, пропустивший два или меньше голов в 10 из 12 матчах ноября. Третья звезда месяца — нападающий «Эдмонтона» Конор Макдэвид. Он заработал хотя бы одно очко в 11 из 15 игр. 19-летний канадец в ноябре впервые в карьере оформил хет-трик.

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