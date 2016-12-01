Кучеров назван второй звездой ноября в НХЛ

Кулемин повторил рекорд НХЛ, отличившись через 3 секунды после партнера по команде (видео)

Кулемин повторил рекорд НХЛ, отличившись через 3 секунды после партнера по команде (видео) Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин повторил рекорд НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом».

Джонсон, Кутюр и Ли – звезды дня в НХЛ

Джонсон, Кутюр и Ли – звезды дня в НХЛ На официальном сайте НХЛ опубликованы имена трех звезд игрового дня.

Овечкин вошел в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes, сообщает официальный сайт издания.

«Панарин снял трусы с вратаря, а Кулемин побил рекорд». Пять гвоздей НХЛ (видео)

«Панарин снял трусы с вратаря, а Кулемин побил рекорд». Пять гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Малкин обошел Яшина в списке самых результативных россиян в НХЛ Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин занял девятое место в списке самых результативных российских игроков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс» Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Питтсбург».