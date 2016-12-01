Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов4 : 0Спартак
Футбол  Томь0 : 0Локомотив
Футбол  Анжи0 : 0Амкар
Футбол  Терек2 : 1Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Бамберг- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Брагин: Костяк команды тренерский штаб для себя сформировал

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал обнародованный список игроков, которые вызваны на сбор перед чемпионатом мира. Он сказал, что костяк команды уже сформирован.

Тщательно проанализировали выступление на ноябрьских турнирах и остановились на этих кандидатах. Костяк команды тренерский штаб для себя сформировал, за оставшееся время должны еще раз посмотреть в деле кандидатов на оставшиеся позиции. Все необходимые условия для подготовки нам созданы. В частности, в Новогорске будем готовиться на маленькой площадке, так как чемпионат мира пройдет в Канаде.

- Начало сбора назначено на 8 декабря, в то время как в КХЛ на эту дату и на 10-е число выпадают большие игровые дни. Будут ли сделаны для кого-то исключения на предмет времени прибытия в Новогорск?

- 8-го числа некоторых игроков клубы смогут задействовать, но 9 декабря в Новогорске соберутся все кандидаты.

- Уже решили, сколько игроков не полетит в Канаду по итогам новогорского этапа подготовки?

- Пока об этом рано говорить. Будем смотреть. А уже после заключительного товарищеского матча со Швецией планируем назвать окончательный состав, - приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

С составом сборной России вы можете ознакомиться здесь. Молодежный чемпионат мира пройдет в период с 26 декабря по 5 января в Канаде.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Овечкин и Малкин приедут, Кросби – нет». Олимпиада без НХЛ. Как это будет«Овечкин и Малкин приедут, Кросби – нет». Олимпиада без НХЛ. Как это будетОбозреватель «Советского спорта» представляет, какой может быть Олимпиада-2018 в Корее без участия игроков НХЛ.Вячеслав Быков: СКА создали под интересы сборной России, позже мы проанализируем результат этой концепцииБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о КХЛАлександр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018Российский нападающий «Вашингтона», трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.Валерий Брагин: Мы понимаем, что у Канады на МЧМ сыграют 6-7 человек из НХЛГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил соперников команды по группе на молодежном чемпионате мира.На Кубке Первого канала должны биться две сборные РоссииНа Кубке Первого канала должны биться две сборные РоссииОбозреватель «Советского спорта» предлагает возродить традиции нашего старейшего декабрьского турнира. По подсказке Владислава Третьяка.Музей хоккея в Парке Легенд представляет новую выставку «Красная машина. Страницы истории»Спортивно-развлекательный квартал «Парк Легенд» объявляет об открытии в Музее хоккея новой выставки «Красная машина. Страницы истории». Выставка приурочена к празднованию 70-летия отечественного хоккея в нашей стране и стартует в первых числах декабря.Валерий Брагин: По составу на ЧМ остаются 7-8 позиций, по которым надо сделать правильный выборГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги суперсерии со сборными юниорских лиг Канады, во время которой российская команда одержала две победы в шести матчах.Максим Афиногенов: Кубок Мира – не показательный турнир, главный – ОлимпиадаНападающий «Витязя» Максим Афиногенов прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира в Торонто.Еще раз: Знарок не продавался! Ответ на обвинения Виталия ДавыдоваЕще раз: Знарок не продавался! Ответ на обвинения Виталия ДавыдоваОбозреватель «Советского спорта» возвращается к теме Олега Знарка, отвечая на публикацию олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.Валерий Брагин: Соперник превзошел нас в свежестиГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями от пятого матча традиционной выставочной Суперсерии.Борис Майоров: Брагин повез в Канаду далеко не сильнейший состав нашей «молодежки»Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о выступлении молодежной сборной России в суперсерии с канадскими командами.Валерий Брагин: В тактическом плане провели матч с командой ОHL очень неплохоГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал исход четвертого матча CIBC Canada Russia Series со сборной лиги Онтарио (2:5).Борис Майоров: ФХР разрешила Знарку совмещение после просьбы СКАДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о том, как Олег Знарок переходил в СКА.Владимир Путин: Красивую игру сборной России по футболу мы давно не видели, а хоккеисты радуютПрезидент России Владимир Путин оценил качество игры национальных сборных страны по футболу и хоккею в последние годы.Павел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхПавел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхЗнаменитый форвард Павел Буре – о соперничестве между Россией и Канадой на уровне лиг и сборных.Владислав Третьяк: «Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцамиПрезидент ФХР Владислав Третьяк оценил результаты молодежной сборной России на суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.Гимаев: Если Знарок со СКА дойдет до финала, кто будет готовить сборную? (видео)Гимаев: Если Знарок со СКА дойдет до финала, кто будет готовить сборную? (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Валерий Брагин: Мы настраивали команду играть только на победу в матче со сборной OHLГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в третьем матче традиционной выставочной Суперсерии над сборной OHL (4:3).Сергей Гимаев: Есть идея перенести хоккей на летнюю Олимпиаду (видео)Сергей Гимаев: Есть идея перенести хоккей на летнюю Олимпиаду (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».$нарок не продавался. Подробности ухода Олега Знарка из «Динамо»$нарок не продавался. Подробности ухода Олега Знарка из «Динамо»Обозреватель «Советского спорта» – о конфликте между наставником СКА и сборной России Олегом Знарком и болельщиками бело-голубых.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Валерий Брагин
Валерий Брагинвсе новости

Cпецпредложение