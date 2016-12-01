Валерий Брагин: Костяк команды тренерский штаб для себя сформировал

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал обнародованный список игроков, которые вызваны на сбор перед чемпионатом мира. Он сказал, что костяк команды уже сформирован.

Тщательно проанализировали выступление на ноябрьских турнирах и остановились на этих кандидатах. Костяк команды тренерский штаб для себя сформировал, за оставшееся время должны еще раз посмотреть в деле кандидатов на оставшиеся позиции. Все необходимые условия для подготовки нам созданы. В частности, в Новогорске будем готовиться на маленькой площадке, так как чемпионат мира пройдет в Канаде.

- Начало сбора назначено на 8 декабря, в то время как в КХЛ на эту дату и на 10-е число выпадают большие игровые дни. Будут ли сделаны для кого-то исключения на предмет времени прибытия в Новогорск?

- 8-го числа некоторых игроков клубы смогут задействовать, но 9 декабря в Новогорске соберутся все кандидаты.

- Уже решили, сколько игроков не полетит в Канаду по итогам новогорского этапа подготовки?

- Пока об этом рано говорить. Будем смотреть. А уже после заключительного товарищеского матча со Швецией планируем назвать окончательный состав, - приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

С составом сборной России вы можете ознакомиться здесь. Молодежный чемпионат мира пройдет в период с 26 декабря по 5 января в Канаде.