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«Спартак»: Какой же это пенальти?! Грубейшая ошибка судейской бригады

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Футбольный клуб «Спартак» после поражения от «Крыльев Советов» (0:4) на своем официальном сайте опубликовал отчет, в котором говорится, что арбитр допустил ошибку, назначив пенальти.

«А затем случился спорный эпизод, после которого волжане открыли счет. Питерский арбитр Левников, посовещавшись с помощником на линии, назначил весьма сомнительный пенальти. Кутепов зацепил соперника, но нога футболиста «Крыльев» находилась за пределами штрафной площади. Какой же это пенальти?! Грубейшая ошибка судейской бригады! Ребров угадал направление удара, однако Молло с 11-метровой отметки послал мяч сильно в угол», - говорится на официальном сайте красно-белых.

Напомним, несмотря на поражение «Спартак» сохраняет лидерство в чемпионате, имея в активе 37 очков, а самарский клуб с 14-ю очками поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы.

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Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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