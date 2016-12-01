Массимо Каррера: «Спартак» заслужил этот результат
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился
впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» в 16-м туре чемпионата
России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:4.
«Мы проиграли все дуэли на
флангах. Было очень много ошибок с нашей стороны, в контроле мяча в том числе.
Мы проиграли и заслужили этот результат. «Крылья» выиграли заслуженно. Нужен ли
футбол при таких погодных условиях? Да, конечно, условия отражаются на игроках,
но мы играли против других 11 футболистов, которые были в таких же условиях и
сделали больше нас.
Это правильный момент, чтобы отдохнуть. Мы отыграли пять месяцев, отдавая себя на 100 процентов. Остался ещё «Рубин», и нам нужно выложиться в этой встрече. Сегодняшняя игра дала нам сигнал, что надо всегда отдаваться — и ментально, и физически. Сегодня мы встретили команду, которая хорошо действовала весь матч.
Почему не играл Попов? У него была температура. Комбаров в конце первого тайма получил травму и не мог выйти на второй. Отсюда замена», — цитирует Карреру «Чемпионат.com».
Счет
на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло. Он реализовал
пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Кристиане Паскуато. Решение
арбитра Кирилла Левникова назначить одиннадцатиметровый вызвало бурное
недовольство красно-белых, посчитавших, что нарушение было за пределами
штрафной.
Перед
свистком на перерыв Сергей Ткачев удвоил преимущество своей команды,
воспользовавшись провалом в обороне соперника.
На
59-й минуте Паскуато отправил третий мяч в ворота гостей. Точку в игре поставил
Сергей Корниленко.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Волжане с 14 очками поднялись на 12-е место. Столичный клуб с 37 баллами сохраняет лидерство, но теперь его отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился до трех очков.
В следующем туре «Крылья Советов» 5 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» в тот же день примет «Рубин».
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция