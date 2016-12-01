Массимо Каррера: «Спартак» заслужил этот результат

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» в 16-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:4.

«Мы проиграли все дуэли на флангах. Было очень много ошибок с нашей стороны, в контроле мяча в том числе. Мы проиграли и заслужили этот результат. «Крылья» выиграли заслуженно. Нужен ли футбол при таких погодных условиях? Да, конечно, условия отражаются на игроках, но мы играли против других 11 футболистов, которые были в таких же условиях и сделали больше нас.



Это правильный момент, чтобы отдохнуть. Мы отыграли пять месяцев, отдавая себя на 100 процентов. Остался ещё «Рубин», и нам нужно выложиться в этой встрече. Сегодняшняя игра дала нам сигнал, что надо всегда отдаваться — и ментально, и физически. Сегодня мы встретили команду, которая хорошо действовала весь матч.



Почему не играл Попов? У него была температура. Комбаров в конце первого тайма получил травму и не мог выйти на второй. Отсюда замена», — цитирует Карреру «Чемпионат.com».

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Кристиане Паскуато. Решение арбитра Кирилла Левникова назначить одиннадцатиметровый вызвало бурное недовольство красно-белых, посчитавших, что нарушение было за пределами штрафной.

Перед свистком на перерыв Сергей Ткачев удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись провалом в обороне соперника.

На 59-й минуте Паскуато отправил третий мяч в ворота гостей. Точку в игре поставил Сергей Корниленко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Волжане с 14 очками поднялись на 12-е место. Столичный клуб с 37 баллами сохраняет лидерство, но теперь его отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился до трех очков.

В следующем туре «Крылья Советов» 5 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» в тот же день примет «Рубин».