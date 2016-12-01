«Боруссия» попросила «Ливерпуль» забыть о Пулишиче

Дортмундская «Боруссия» категорически отвергла попытки «Ливерпуля» заполучить молодого полузащитника Кристиана Пулишича, сообщает The Sun.

Напомним, летом английский клуб предлагал за 18-летнего хавбека сборной США 11 миллионов фунтов стерлингов, однако получил отказ.

В преддверии открытия зимнего трансферного окна «Ливерпуль» вновь вышел с предложением купить талантливого игрока, который, по мысли главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, заменит травмированного Фелиппе Коутиньо. Но позиция дортмундцев не изменилась.

«Ливерпуль» только зря теряет время», - заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

В бундеслиге Пулишич провел в этом сезоне 9 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.



