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Вадим Скрипченко: Парни поверили в то, что они умеют хорошо играть в футбол

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком» (4:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Начну с важного момента. Низкий поклон всем болельщикам, которые переживали за команду сегодня и в воскресном матче с «Томью». Несмотря на погодные условия, мы ощущали поддержку трибун и хотели бы за это их поблагодарить. Во-вторых, мы скорбим вместе со всем миром в связи с крушением самолета, который разбился в авиакатастрофе в Колумбии.

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Что касается игры, то мы очень рады победе. Она нам добавит уверенности в своих силах. Парни поверили в то, что они умеют хорошо играть в футбол, добиваться результата и двигаться вверх по таблице. Эта победа – заслуга всей команды.

Конечно, обыграть лидера со счетом 4:0 – громко. Но нужно понимать, что за любую победу дают три очка. И через три дня нам играть с «Краснодаром».

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Если говорить о том, что сегодня происходило на поле, то в быстрых атаках мы соперника превзошли. Тренерскому штабу удалось хорошо донести информацию до игроков. Мне было важно, как они ее воспримут. Мы обращали внимание на лидеров «красно-белых». В этом отношении игра нам удалась. С каждым матчем мы становимся лучше, парни обретают уверенность, и мы двигаемся вперед», - цитирует Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, несмотря на поражение «Спартак» сохраняет лидерство в чемпионате, имея в активе 37 очков, а самарский клуб с 14-ю очками поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы. 

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Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция


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