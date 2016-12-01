Вадим Скрипченко: Парни поверили в то, что они умеют хорошо играть в футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком» (4:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Начну с важного момента. Низкий поклон всем болельщикам, которые переживали за команду сегодня и в воскресном матче с «Томью». Несмотря на погодные условия, мы ощущали поддержку трибун и хотели бы за это их поблагодарить. Во-вторых, мы скорбим вместе со всем миром в связи с крушением самолета, который разбился в авиакатастрофе в Колумбии.

Что касается игры, то мы очень рады победе. Она нам добавит уверенности в своих силах. Парни поверили в то, что они умеют хорошо играть в футбол, добиваться результата и двигаться вверх по таблице. Эта победа – заслуга всей команды.

Конечно, обыграть лидера со счетом 4:0 – громко. Но нужно понимать, что за любую победу дают три очка. И через три дня нам играть с «Краснодаром».

Если говорить о том, что сегодня происходило на поле, то в быстрых атаках мы соперника превзошли. Тренерскому штабу удалось хорошо донести информацию до игроков. Мне было важно, как они ее воспримут. Мы обращали внимание на лидеров «красно-белых». В этом отношении игра нам удалась. С каждым матчем мы становимся лучше, парни обретают уверенность, и мы двигаемся вперед», - цитирует Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, несмотря на поражение «Спартак» сохраняет лидерство в чемпионате, имея в активе 37 очков, а самарский клуб с 14-ю очками поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы.

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