УНИКС дома обыграл «Милан» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата Евролиги между УНИКСом и «Миланом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -100:79 в пользу УНИКСа.
В составе победителей самым результативным стал Кит
Лэнгфорд, который набрал 25 очков. У «Милана»
16 очков в активе Джемела Маклина.
УНИКС занимает 15-е место в турнирной таблице. «Милан» идет
на 12-м месте.
Евролига. 10-й тур
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
01 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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