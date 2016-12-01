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УНИКС дома обыграл «Милан» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Евролиги между УНИКСом и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -100:79 в пользу УНИКСа.

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 25 очков. У  «Милана» 16 очков в активе Джемела Маклина.

УНИКС занимает 15-е место в турнирной таблице. «Милан» идет на 12-м месте.

Евролига. 10-й тур

Регулярный чемпионат

Матч

УНИКС - Милан - 100:79

Место и дата

01 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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