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Рашид Рахимов: На 90 процентов доволен игрой

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в 16-м туре чемпионата России.

«Результатом я, конечно, доволен, мы же победили. Я на 90 процентов доволен игрой «Терека», в первом тайме мы очень хорошо сыграли в обороне, хорошо проводили позиционные атаки. В втором тайме мы также хорошо играли в обороне, а вот выходы в атаку были не очень. Но в целом все было хорошо. У нас было в заявке всего 15 человек. Садаев, Иванов травмированы, Лебеденко заболел. Кадровые проблемы были. Хорошо, что подошел Варкен Адилсон. Он очень хорошо вышел после болезни. Нам было сложно усилиться во время игры. Но в целом, тех ребят, кто вышел - хватило», - сказал специалист.

После этого матча грозненцы с 28-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Игоря Шалимова расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре «Терек» в Москве 4 декабря сыграет с «Локомотивом», а «Краснодар» на следующий день примет «Крылья Советов».

Матч

Терек - Краснодар - 2:1 (2:0)

Голы

Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).

Состав

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов

Предупреждения:

нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция


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