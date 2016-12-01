Рашид Рахимов: На 90 процентов доволен игрой

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в 16-м туре чемпионата России.

«Результатом я, конечно, доволен, мы же победили. Я на 90 процентов доволен игрой «Терека», в первом тайме мы очень хорошо сыграли в обороне, хорошо проводили позиционные атаки. В втором тайме мы также хорошо играли в обороне, а вот выходы в атаку были не очень. Но в целом все было хорошо. У нас было в заявке всего 15 человек. Садаев, Иванов травмированы, Лебеденко заболел. Кадровые проблемы были. Хорошо, что подошел Варкен Адилсон. Он очень хорошо вышел после болезни. Нам было сложно усилиться во время игры. Но в целом, тех ребят, кто вышел - хватило», - сказал специалист.

После этого матча грозненцы с 28-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Игоря Шалимова расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре «Терек» в Москве 4 декабря сыграет с «Локомотивом», а «Краснодар» на следующий день примет «Крылья Советов».



