Владимир Лукин: Мы добились взаимопонимания, какую позицию занимать на переговорах с IPC
Президент Паралимпийского
комитета России (ПКР) Владимир Лукин рассказал о заседании Исполкома
организации. Он отметил, что была
выработана линия поведения на переговорах с Международным паралимпийским
комитетом (IPC) по процессу восстановления.
«Встреча с IPC пройдет,
скорее всего, в районе 20 декабря. Сегодня прошло заседание исполкома, где мы
обсудили ситуацию, наш ответ на документ (с критериями), присланный IPC. Члены
исполкома высказывали свои суждения, многие из них в достаточно жесткой форме.
В целом мы добились взаимопонимания, какую позицию занимать на переговорах, но
об этом мы сообщим позднее», - приводит слова Лукина «Р-Спорт».
Ранее Лукин
прокомментировал критерии восстановления, которые предоставил IPC.
Напомним, 7 августа МПК принял единогласное решение об
отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и
лишении ПКР членства в организации. 21 ноября МПК опубликовал критерии, при
выполнении которых членство ПКР будет восстановлено.