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Владимир Лукин: Мы добились взаимопонимания, какую позицию занимать на переговорах с IPC

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин рассказал о заседании Исполкома организации. Он отметил, что  была выработана линия поведения на переговорах с Международным паралимпийским комитетом (IPC) по процессу восстановления.

«Встреча с IPC пройдет, скорее всего, в районе 20 декабря. Сегодня прошло заседание исполкома, где мы обсудили ситуацию, наш ответ на документ (с критериями), присланный IPC. Члены исполкома высказывали свои суждения, многие из них в достаточно жесткой форме. В целом мы добились взаимопонимания, какую позицию занимать на переговорах, но об этом мы сообщим позднее», - приводит слова Лукина «Р-Спорт».

Ранее Лукин прокомментировал критерии восстановления, которые предоставил IPC.

Напомним, 7 августа МПК принял единогласное решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. 21 ноября МПК опубликовал критерии, при выполнении которых членство ПКР будет восстановлено.


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