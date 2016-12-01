«Локомотив» разгромил «Томь», забив шесть мячей
В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл «Томь» со счетом 6:1.
У железнодорожников дублем отметился Александр Коломейцев и по разу отличлись Мануэл Фернандеш, Игорь Денисов, Майкон и Владислав Игнатьев, а у хозяев поля единственный мяч забил Эрик Бикфалви.
Стоит отметить, что «Томь» с 62-й минуты играла в меньшинстве, Александр Касьян получил вторую желтую карточку и покинул поле.
После этого матча подопечные Юрия Семина с 20-ю очками поднялись на 10-е место, а «Томь» расположилась на 15-й строчке, имея в активе девять очков.
В следующем туре столичный клуб 4 декабря примет «Терек», а команда из Томска на следующий день сыграет на выезде с «Уфой».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Чемпионат России
16-й тур
Матч
Голы
Бикфалви 48 (1:0). Коломейцев 51 (1:1). Фернандеш 67 (1:2). Денисов И. 71 (1:3). Майкон 76 (1:4). Игнатьев 79 (1:5). Коломейцев 82 (1:6).
Состав
Томь: Солосин, Дьяков, Дудиев, Жиров, Бордачёв, Комбаров, Попов (Кудряшов, 71), Дроппа (Баляйкин, 80), Ковальчук, Бикфалви (Погребняк, 84), Касьян
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович (Галаджан, 82), Михалик (Шишкин, 45), Фернандеш, Миранчук, Касаев (Игнатьев, 27), Денисов И., Коломейцев, Майкон
Предупреждения:
Бордачёв, 23; Касьян, 52 - Гилерме, 23
Удаления:
Касьян, 62 - нет
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция