«Локомотив» разгромил «Томь», забив шесть мячей

В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл «Томь» со счетом 6:1.

У железнодорожников дублем отметился Александр Коломейцев и по разу отличлись Мануэл Фернандеш, Игорь Денисов, Майкон и Владислав Игнатьев, а у хозяев поля единственный мяч забил Эрик Бикфалви.

Стоит отметить, что «Томь» с 62-й минуты играла в меньшинстве, Александр Касьян получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого матча подопечные Юрия Семина с 20-ю очками поднялись на 10-е место, а «Томь» расположилась на 15-й строчке, имея в активе девять очков.

В следующем туре столичный клуб 4 декабря примет «Терек», а команда из Томска на следующий день сыграет на выезде с «Уфой».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

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16-й тур