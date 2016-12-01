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Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, Шипулин - 11-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Победу в ней одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.

 Победитель показал результат 51 минута 31,8 секунд при двух промахах. Напомним, что при промахах в индивидуальной гонке ко времени добавляется одна минута. Второе место в активе норвежца Йоханнеса Бе. Третье место в активе представителя Белоруссии Владимира Чепелина. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, который занял 11-е место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира

Эстерсунд (Швеция)

Индивидуальная гонка. Мужчины

20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) 51.33,8 (2)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 29,5

3. Владимир Чепелин (Белоруссия) + 1.24,3 (1)...

11. Антон Шипулин (Россия) + 3.04,1 (4)...

22. Максим Цветков (Россия) + 4.12,2 (3)

23. Евгений Гараничев (Россия) + 4.18,5 (5)...

50. Юрий Шопин (Россия) + 6.16,4 (5)...

57. Антон Бабиков (Россия) + 7.19,8 (6)...

80. Дмитрий Малышко (Россия) + 9.08,1 (9) 



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