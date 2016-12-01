Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, Шипулин - 11-й
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция)
состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Победу в ней одержал французский
биатлонист Мартен Фуркад.
Победитель показал
результат 51 минута 31,8 секунд при двух промахах. Напомним, что при промахах в
индивидуальной гонке ко времени добавляется одна минута. Второе место в активе
норвежца Йоханнеса Бе. Третье место в активе представителя Белоруссии Владимира
Чепелина. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, который занял 11-е место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка. Мужчины
20 км
1. Мартен Фуркад (Франция) 51.33,8 (2)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 29,5
3. Владимир Чепелин (Белоруссия) + 1.24,3 (1)...
11. Антон Шипулин (Россия) + 3.04,1 (4)...
22. Максим Цветков (Россия) + 4.12,2 (3)
23. Евгений Гараничев (Россия) + 4.18,5 (5)...
50. Юрий Шопин (Россия) + 6.16,4 (5)...
57. Антон Бабиков (Россия) + 7.19,8 (6)...
80. Дмитрий Малышко (Россия) + 9.08,1 (9)