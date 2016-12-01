ХК «Сочи» на выезде обыграл «Ак Барс»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между и «Ак Барсом» и ХК «Сочи»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу сочинцев.
В составе победителей отличились Александр Мерескин, Егор
Морозов и Андрей Костицын. У «Ак Барса» гол в активе Владимира Ткачева.
Сочинский клуб набрал 57 очков и занимает пятое место на
Западе. У «Ак Барса» 76 очков и третье место на Востоке.
Ранее СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар».
КХЛ. Регулярный чемпионат
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