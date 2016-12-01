Рашид Рахимов: На сто процентов доволен игрой

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после домашней победы над «Краснодаром» (2:1) отметил, что команда заслужила три очка в этом матче.

– На сто процентов доволен игрой. Первый тайм мы сыграли очень правильно в плане построения обороны, позиционной игры в атаке, много было атак в одно-два касания, и мы очень часто использовали открывания за спину защитникам. Было не такое большое количество брака, как раньше. Первая часть второго тайма была неплохой, а потом сложно стало выходить из обороны в атаку — много было безадресной игры и достаточно быстрые потери. Если брать в общем 90 минут, то команда заслужила эту победу, — сказал тренер.

Напомним, «Терек» в Грозном победил «Краснодар» со счетом 2:1 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.