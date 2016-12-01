Рашид Рахимов: На сто процентов доволен игрой
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после домашней победы над «Краснодаром» (2:1) отметил, что команда заслужила три очка в этом матче.
– На сто процентов доволен игрой. Первый тайм мы сыграли очень правильно в плане построения обороны, позиционной игры в атаке, много было атак в одно-два касания, и мы очень часто использовали открывания за спину защитникам. Было не такое большое количество брака, как раньше. Первая часть второго тайма была неплохой, а потом сложно стало выходить из обороны в атаку — много было безадресной игры и достаточно быстрые потери. Если брать в общем 90 минут, то команда заслужила эту победу, — сказал тренер.
Напомним, «Терек» в Грозном победил «Краснодар» со счетом 2:1 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
Матч
Голы
Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов
Предупреждения:
нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция