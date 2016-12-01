Рашид Рахимов: Было всего 15 человек в заявке
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча с «Краснодаром» посетовал на травмы и дисквалификации и короткую скамейку запасных.
– У нас сегодня было всего 15 человек в заявке (на самом деле 17 — прим. ред.). Садаев не может, Лебеденко не может, Иванов травмирован, Торже заболел, Роши дисквалифицирован. В последний момент все-таки удалось восстановить Митришева, хотя было понятно, что 90 минут он не выдержит. Хорошо, что подошел Адилсон, который успокоил игру в середине поля, выглядел просто очень хорошо, несмотря на то, что много пропустил. Пришлось выдвинуть под нападающим Кузяева, который неплохо смотрелся, проделал огромный объем работы. Эти перестроения имели очень большое значения в игре. Но дальше нам было очень тяжело усилить игру, потому что была очень короткая скамейка, — отметил Рашид Рахимов.
Напомним, «Терек» в Грозном победил «Краснодар» со счетом 2:1 и поднялся на 4-ое место в турнирной таблице.
Матч
Голы
Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов
Предупреждения:
нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция