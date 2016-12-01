Рашид Рахимов: Было всего 15 человек в заявке

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча с «Краснодаром» посетовал на травмы и дисквалификации и короткую скамейку запасных.

– У нас сегодня было всего 15 человек в заявке (на самом деле 17 — прим. ред.). Садаев не может, Лебеденко не может, Иванов травмирован, Торже заболел, Роши дисквалифицирован. В последний момент все-таки удалось восстановить Митришева, хотя было понятно, что 90 минут он не выдержит. Хорошо, что подошел Адилсон, который успокоил игру в середине поля, выглядел просто очень хорошо, несмотря на то, что много пропустил. Пришлось выдвинуть под нападающим Кузяева, который неплохо смотрелся, проделал огромный объем работы. Эти перестроения имели очень большое значения в игре. Но дальше нам было очень тяжело усилить игру, потому что была очень короткая скамейка, — отметил Рашид Рахимов.

Напомним, «Терек» в Грозном победил «Краснодар» со счетом 2:1 и поднялся на 4-ое место в турнирной таблице.