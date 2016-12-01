Олег Фоменко: В атаке ничего не получалось

Старший тренер «Краснодара» Олег Фоменко, заменявший заболевшего Игоря Шалимова, сказал после матча в Грозном, что у команды практически ничего не получалось в атаке.

– Игра была сложная, поле было вязким, было много борьбы. Мы пропустили после ошибки при стандарте, а потом после ошибки при атаке соперника. Пытались сравнять счет, но в атаке ничего не получалось. Почему были заменены Ахмедов и Измайлов? Они получили травмы. Насколько они серьезные пока неизвестно, нужно проводить обследование, — сказал Олег Фоменко.

Напомним, «Краснодар» потерпел поражение в Грозном со счетом 1:2, пропустив «Терек» вперед в турнирной таблице.