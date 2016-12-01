Олег Фоменко: В атаке ничего не получалось
Старший тренер «Краснодара» Олег Фоменко, заменявший заболевшего Игоря Шалимова, сказал после матча в Грозном, что у команды практически ничего не получалось в атаке.
– Игра была сложная, поле было вязким, было много борьбы. Мы пропустили после ошибки при стандарте, а потом после ошибки при атаке соперника. Пытались сравнять счет, но в атаке ничего не получалось. Почему были заменены Ахмедов и Измайлов? Они получили травмы. Насколько они серьезные пока неизвестно, нужно проводить обследование, — сказал Олег Фоменко.
Напомним, «Краснодар» потерпел поражение в Грозном со счетом 1:2, пропустив «Терек» вперед в турнирной таблице.
Матч
Голы
Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов
Предупреждения:
нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция