Юрий Семин: После гола стали играть в футбол
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о победе над «Томью».
- «Томь» забила хороший гол. Видимо, он стал большим раздражителем для ребят. Потом они стали играть в футбол. Опять играли тайм. Первая половина получилась неважной. Чего происходит, пока понять не могу. Может, психологическое состояние не очень хорошее.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Бикфалви 48 (1:0). Коломейцев 51 (1:1). Фернандеш 67 (1:2). Денисов И. 71 (1:3). Майкон 76 (1:4). Игнатьев 79 (1:5). Коломейцев 82 (1:6).
Состав
Томь: Солосин, Дьяков, Дудиев, Жиров, Бордачёв, Комбаров, Попов (Кудряшов, 71), Дроппа (Баляйкин, 80), Ковальчук, Бикфалви (Погребняк, 84), Касьян
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович (Галаджан, 82), Михалик (Шишкин, 45), Фернандеш, Миранчук, Касаев (Игнатьев, 27), Денисов И., Коломейцев, Майкон
Предупреждения:
Бордачёв, 23; Касьян, 52 - Гилерме, 23
Удаления:
Касьян, 62 - нет
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция