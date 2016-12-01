Валерий Петраков: Говорил с Будогосским, он согласен, что удаление необоснованное

Денис Глушаков: Мы вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:4). Он отметил, что команда остается сплоченной.