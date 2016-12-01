Валерий Петраков: Говорил с Будогосским, он согласен, что удаление необоснованное
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков - о поражении от «Локомотива» (1:6).
- Первый тайм был достаточно хороший для нашей команды, создавали неплохие моменты. Во втором тайме после забитого мяча начались проблемы, перестали играть. Удаления, на мой взгляд, и близко не было. Я разговаривал с представителем судейского корпуса, с Будогосским, он мне объяснил, что удаление было неправильным, согласился со мной.
Но прав или не прав судья, а нужно иметь характер доиграть матч до конца. У нашей команды есть чисто психологические проблемы. После удаления команда просто остановилась. Наверное, клуб второй лиги такого бы себе не позволил - пропустить пять мячей за 25 минут.
Матч
Голы
Бикфалви 48 (1:0). Коломейцев 51 (1:1). Фернандеш 67 (1:2). Денисов И. 71 (1:3). Майкон 76 (1:4). Игнатьев 79 (1:5). Коломейцев 82 (1:6).
Состав
Томь: Солосин, Дьяков, Дудиев, Жиров, Бордачёв, Комбаров, Попов (Кудряшов, 71), Дроппа (Баляйкин, 80), Ковальчук, Бикфалви (Погребняк, 84), Касьян
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович (Галаджан, 82), Михалик (Шишкин, 45), Фернандеш, Миранчук, Касаев (Игнатьев, 27), Денисов И., Коломейцев, Майкон
Предупреждения:
Бордачёв, 23; Касьян, 52 - Гилерме, 23
Удаления:
Касьян, 62 - нет
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция