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Валерий Петраков: Перенесли матч, так как у нас с полем не справилась система обогрева

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, почему клуб согласился перенести матч с «Локомотивом» в Москву.

- Почему согласились на перенос матча? Вот «Крылья Советов» сыграли со «Спартаком» дома и победили.  

- Это не связано с погодными условиями. У нас старый стадион. И система подогрева не справляется. А были достаточно сильные морозы, минус 27 градусов.

Матч

Томь - Локомотив - 1:6 (0:0)

Голы

Бикфалви 48 (1:0). Коломейцев 51 (1:1). Фернандеш 67 (1:2). Денисов И. 71 (1:3). Майкон 76 (1:4). Игнатьев 79 (1:5). Коломейцев 82 (1:6).

Состав

Томь: Солосин, Дьяков, Дудиев, Жиров, Бордачёв, Комбаров, Попов (Кудряшов, 71), Дроппа (Баляйкин, 80), Ковальчук, Бикфалви (Погребняк, 84), Касьян

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович (Галаджан, 82), Михалик (Шишкин, 45), Фернандеш, Миранчук, Касаев (Игнатьев, 27), Денисов И., Коломейцев, Майкон

Предупреждения:

Бордачёв, 23; Касьян, 52 - Гилерме, 23

Удаления:

Касьян, 62 - нет

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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