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Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики продлена

Источник:  AFPКомментарии

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает AFP.

Таким образом, российские спортсмены по-прежнему не могут принимать участие в международных соревнованиях. Такое решение было принято в результате единогласного голосования совета IAAF.

Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен сообщил, что Россия добилась прогресса в организации борьбы с допингом, но должна будет доказать, что в дальнейшем ситуация с употреблением запрещенных препаратов не будет под контролем государства. Ранее Россия была дисквалифицирована именно за участие государства в способствовании употреблению допинга и сокрытию результатов допинг-тестов. Возможное восстановление ВФЛА будет обсуждаться в феврале.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой атлетике (кроме Дарьи Клишиной) была не допущена до ОИ-2016. 

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение о дисквалификации российских легкоатлеток Татьяны Черновой, Екатерины Шарминой и Кристины Угаровой за нарушение антидопинговых правил.


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