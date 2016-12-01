Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики продлена
Международная ассоциация легкоатлетических
федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской
федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает AFP.
Таким образом,
российские спортсмены по-прежнему не могут принимать участие в
международных соревнованиях. Такое решение было принято в результате единогласного
голосования совета IAAF.
Глава рабочей группы
IAAF Руне Андерсен сообщил, что Россия
добилась прогресса в организации борьбы с допингом, но должна будет доказать,
что в дальнейшем ситуация с употреблением запрещенных препаратов не будет под
контролем государства. Ранее Россия была дисквалифицирована именно за участие
государства в способствовании употреблению допинга и сокрытию результатов
допинг-тестов. Возможное восстановление ВФЛА будет обсуждаться в феврале.
Напомним,
после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений
экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом
употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в
Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в
Рио-де-Жанейро.
Исполком
МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду
должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В
итоге сборная России по легкой атлетике (кроме Дарьи Клишиной) была не допущена
до ОИ-2016.
Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял
решение о дисквалификации российских легкоатлеток Татьяны Черновой, Екатерины
Шарминой и Кристины Угаровой за нарушение антидопинговых правил.