Юрий Семин: Самедов не понравился при разговоре и на тренировке

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему оставил в запасе Александра Самедова.

– Простая ситуация, не думаю, что на ней нужно акцентировать внимание. Я должен был понять, что происходит. Я его вызвал после предыгровой тренировки к себе. Он мне не понравился, как на тренировке, так и при разговоре. Поэтому Самедов не попал в состав.

– Это связано с возможным переходом в «Спартак»?

– Это его проблемы, не мои, если Самедов, конечно, уходит. Мне нужно, чтобы футболисты играли за «Локомотив» душой и сердцем.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча