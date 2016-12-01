«Анжи» одержал волевую победу над «Амкаром»
В матче 16-го тура чемпионата России «Анжи» дома обыграл «Амкар» со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Филипп Будковский и один раз отличился Янник Болли, у гостей единственный мяч забил Дарко Бодул.
После этого матча подопечные Павла Врба с 20-ю очками поднялись на десятое место, а «Амкар» расположился на седьмом месте, имея в активе 24 очка.
В следующем туре махачкалинцы отправятся в Тулу, где 5 декабря сыграют с «Арсеналом», а пермяки в этот же день примут «Оренбург».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Чемпионат России
16-й тур
Матч
Голы
Бодул 25 (0:1). Будковский 43 (1:1). Боли 49 (2:1 - пен.). Будковский 65 (3:1).
Состав
Анжи: Беленов, Гасанов, Мусалов, Тигиев, Гаджибеков, Иличевич (Мутари, 90), Маевский, Бериша, Боли (Ямбере, 85), Обертан (Будковский, 37), Эбесилио
Амкар: Селихов, Джикия, Черенчиков (Гиголаев, 72), Конде, Милькович, Идову, Огуде, Гол, Йовичич (Баланович, 64), Бодул, Прокофьев (Салугин, 76)
Предупреждения:
Мусалов, 75; Гаджибеков, 84 - Гол, 50; Идову, 66
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 декабря 20:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция