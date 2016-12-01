«Анжи» одержал волевую победу над «Амкаром»

В матче 16-го тура чемпионата России «Анжи» дома обыграл «Амкар» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Филипп Будковский и один раз отличился Янник Болли, у гостей единственный мяч забил Дарко Бодул.

После этого матча подопечные Павла Врба с 20-ю очками поднялись на десятое место, а «Амкар» расположился на седьмом месте, имея в активе 24 очка.

В следующем туре махачкалинцы отправятся в Тулу, где 5 декабря сыграют с «Арсеналом», а пермяки в этот же день примут «Оренбург».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

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16-й тур