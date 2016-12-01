Рашид Рахимов: Последние четыре матча мы проведем на выезде

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал про планы команды на перерыв в чемпионате и посетовал на то, что четыре последние игры грозненцы проведут на выезде.

- Три сбора у нас будет однозначно. Если удастся третий сбор провести в Италии, то у нас в соперниках будут «Виченца», «Удинезе» и «Олимпия-Любляна». По двум первым сборам пока непонятно, где они пройдут. Ребятам раздадим программу с тренировочной работой. В январе, ориентировочно 10 или 11 числа, пройдем медобследование, после чего отправимся на первый сбор, где запланировано три игры. На втором сборе будет четыре-пять игр. Последний сбор будет коротким, ориентированный на игры, — сообщил специалист.

- Какие-нибудь позиции будут усилены?

- Надо обязательно усиливаться. Нам надо усиливаться качественно, потому что мы прекрасно знаем, что будет во второй части чемпионата, борьба за каждое очко. И кто-то будет играть за выживание, кот-то за медали и зону еврокубков. Календарь довольно тяжелый. Если посмотреть на него, то последние четыре матча мы проведем на выезде.