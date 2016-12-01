Рашид Рахимов: Последние четыре матча мы проведем на выезде
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал про планы команды на перерыв в чемпионате и посетовал на то, что четыре последние игры грозненцы проведут на выезде.
- Три сбора у нас будет однозначно. Если удастся третий сбор провести в Италии, то у нас в соперниках будут «Виченца», «Удинезе» и «Олимпия-Любляна». По двум первым сборам пока непонятно, где они пройдут. Ребятам раздадим программу с тренировочной работой. В январе, ориентировочно 10 или 11 числа, пройдем медобследование, после чего отправимся на первый сбор, где запланировано три игры. На втором сборе будет четыре-пять игр. Последний сбор будет коротким, ориентированный на игры, — сообщил специалист.
- Какие-нибудь позиции будут усилены?
- Надо обязательно усиливаться. Нам надо усиливаться качественно, потому что мы прекрасно знаем, что будет во второй части чемпионата, борьба за каждое очко. И кто-то будет играть за выживание, кот-то за медали и зону еврокубков. Календарь довольно тяжелый. Если посмотреть на него, то последние четыре матча мы проведем на выезде.
Матч
Голы
Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов
Предупреждения:
нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция