Нобель Арустамян: Гинер еще не принял решение по Слуцкому. Есть большая вероятность, что он останется
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может остаться в команде,
заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
«Сам Слуцкий размышляет на тему продолжения
своей карьеры. Он хотел бы поработать в Англии, причем, готов рассматривать
варианты даже из второго дивизиона. Также есть варианты с паузой для более
глубокого изучения английского языка.
Надо помнить, что Слуцкий уже несколько раз хотел покинуть ЦСКА,
когда дела армейцев шли не лучшим образом, но после разговора с президентом
клуба Евгением Гинером менял позицию и оставался.
В данный момент окончательное слово за Гинером. Насколько я понимаю,
решение президент ЦСКА еще не принял, поэтому вероятность того, что Слуцкий
останется, есть и она велика. Если Слуцкий убедит Гинера в том, что роман с
ЦСКА завершен, самым вероятным кандидатом на пост нового тренера станет Виктор
Гончаренко. Он уже работал в ЦСКА, знает устои клуба и понимает, в каких
кадровых условиях ему придется трудиться и как перестраивать команду, -
цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».
После матча 16-го тура РФПЛ ЦСКА - «Оренбург» (2:0) армейцы
расположились на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.
Ранее Руслан Нигматуллин сообщил «Советскому спорту», что Леонид Слуцкий ищет новую команду.