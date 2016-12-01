Нобель Арустамян: Гинер еще не принял решение по Слуцкому. Есть большая вероятность, что он останется

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может остаться в команде, заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Сам Слуцкий размышляет на тему продолжения своей карьеры. Он хотел бы поработать в Англии, причем, готов рассматривать варианты даже из второго дивизиона. Также есть варианты с паузой для более глубокого изучения английского языка.

Надо помнить, что Слуцкий уже несколько раз хотел покинуть ЦСКА, когда дела армейцев шли не лучшим образом, но после разговора с президентом клуба Евгением Гинером менял позицию и оставался.

В данный момент окончательное слово за Гинером. Насколько я понимаю, решение президент ЦСКА еще не принял, поэтому вероятность того, что Слуцкий останется, есть и она велика. Если Слуцкий убедит Гинера в том, что роман с ЦСКА завершен, самым вероятным кандидатом на пост нового тренера станет Виктор Гончаренко. Он уже работал в ЦСКА, знает устои клуба и понимает, в каких кадровых условиях ему придется трудиться и как перестраивать команду, - цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».

После матча 16-го тура РФПЛ ЦСКА - «Оренбург» (2:0) армейцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Ранее Руслан Нигматуллин сообщил «Советскому спорту», что Леонид Слуцкий ищет новую команду.