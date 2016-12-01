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«Дженоа» обыграл «Перуджу» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/16 Кубка Италии между «Дженоа» и «Перуджей» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча – 4:3.

В составе победителей отличились Джованни Симеоне, Горан Пандев, который сделал дубль и Никола Нинкович. У «Перуджи» забивали Роландо Бьянки, Жан-Армель Дроле и Франческо Ди Нольфо. В 1/8 финала «Дженоа» сыграет с «Лацио».

Кубок Италии

1/16 финала

«Дженоа» - «Перуджа» - 4:3

Голы: Симеоне, 3, Пандев, 37, 100, Нинкович, 116 – Бьянки, 52, Дроле, 63, Ди Нольфо, 120.

Удаление: Губерти, 120 («Перуджа»).

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