«Дженоа» обыграл «Перуджу» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии
Матч 1/16 Кубка Италии между «Дженоа» и «Перуджей» завершился
победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча – 4:3.
В составе победителей отличились Джованни Симеоне, Горан Пандев,
который сделал дубль и Никола Нинкович. У «Перуджи» забивали Роландо Бьянки,
Жан-Армель Дроле и Франческо Ди Нольфо. В 1/8 финала «Дженоа» сыграет с «Лацио».
Кубок Италии
1/16 финала
«Дженоа» - «Перуджа» - 4:3
Голы: Симеоне, 3, Пандев, 37, 100, Нинкович, 116 – Бьянки, 52,
Дроле, 63, Ди Нольфо, 120.
Удаление: Губерти, 120 («Перуджа»).
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