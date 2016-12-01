Антон Шипулин: Все шло неплохо до последнего рубежа

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что он занял 11-е место.

«Все шло неплохо до последнего рубежа. Не сказал бы, что сегодня бежалось хорошо – было тяжело, но сегодня главная цель была – стрельба. Все прекрасно работало, шло по плану: приходил на первый, второй и третий рубеж, видел, что есть ветер, и пока я ложился или вставал, ветер стихал. В голове крутилось: «Неужели в этом году мне Эстерсунд поможет во время стрельбы».

Но, к сожалению, пришел на последний рубеж, не справился с ветром. Стоял очень хороший ветер, надо было стрелять в своей отработанной форме, не надо было ждать – это я уже понял потом. Тут я постарался побороться с ветром, но ничего хорошего из этого не вышло. Можно было стрелять один или хотя бы два штрафа, тогда результат был бы лучше.

На последнем круге мне тренеры подсказывали, я старался работать изо всех оставшихся сил. Самочувствие сегодня было неидеальное, но я старался по максимуму. Будем разгоняться дальше и надеяться, что все будет хорошо, и мы идем по правильному пути», - цитирует Шипулина официальный сайт СБР.

Напомним, что выиграл гонку французский биатлонист Мартен Фуркад.

Биатлон. Кубок мира



Эстерсунд (Швеция)

Индивидуальная гонка. Мужчины

20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) 51.33,8 (2)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 29,5

3. Владимир Чепелин (Белоруссия) + 1.24,3 (1)...

11. Антон Шипулин (Россия) + 3.04,1 (4)...

22. Максим Цветков (Россия) + 4.12,2 (3)

23. Евгений Гараничев (Россия) + 4.18,5 (5)...

50. Юрий Шопин (Россия) + 6.16,4 (5)...

57. Антон Бабиков (Россия) + 7.19,8 (6)...

80. Дмитрий Малышко (Россия) + 9.08,1 (9)