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Денис Глушаков: Мы вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:4). Он отметил, что команда остается сплоченной.

«Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!», - написал Глушаков в своем Instagram, сопроводив надписью командную фотографию.

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Кристиане Паскуато. Решение арбитра Кирилла Левникова назначить одиннадцатиметровый вызвало бурное недовольство красно-белых, посчитавших, что нарушение было за пределами штрафной.

Перед свистком на перерыв Сергей Ткачев удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись провалом в обороне соперника.

На 59-й минуте Паскуато отправил третий мяч в ворота гостей. Точку в игре поставил Сергей Корниленко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Волжане с 14 очками поднялись на 12-е место. Столичный клуб с 37 баллами сохраняет лидерство, но теперь его отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился до трех очков.

В следующем туре «Крылья Советов» 5 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» в тот же день примет «Рубин». 

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция


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