Денис Глушаков: Мы вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:4). Он отметил, что команда остается сплоченной.

«Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!», - написал Глушаков в своем Instagram, сопроводив надписью командную фотографию.

Вместе в радости и горе!! Так будем ещё сильней! Команда🔴⚪️💪🏼#спартак #москва#россия #бывает Фото опубликовано Denis Glushakov (@glushak8) Дек 1 2016 в 11:08 PST

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Кристиане Паскуато. Решение арбитра Кирилла Левникова назначить одиннадцатиметровый вызвало бурное недовольство красно-белых, посчитавших, что нарушение было за пределами штрафной.

Перед свистком на перерыв Сергей Ткачев удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись провалом в обороне соперника.

На 59-й минуте Паскуато отправил третий мяч в ворота гостей. Точку в игре поставил Сергей Корниленко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Волжане с 14 очками поднялись на 12-е место. Столичный клуб с 37 баллами сохраняет лидерство, но теперь его отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился до трех очков.

В следующем туре «Крылья Советов» 5 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» в тот же день примет «Рубин».