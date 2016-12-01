Станислав Крицюк: Не могу сказать, что «Краснодар» провалил матч с «Тереком»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился впечатлениями после матча против «Терека» в 16-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«У «Терека» получилась хорошая игра, у нас же достаточно медленно ходил мяч. Соперник много двигался, а мы где-то не успевали. Возможно, грозненцы сейчас находятся в лучшей физической форме. Возможно, что мы немного устали и это сказалось на наших действиях. Мы начинали неплохо играть, что в первом, что во втором тайме.

Я не могу сказать, что с нашей стороны была очень провальная игра. Да, были ошибки. Стандарт, а потом передача за спину, «Терек» этим воспользовался. Особо серьезных моментов у противника не было. Опасных подходов было всего три за игру. Но «Терек» смотрелся свежее. Инициатива переходила от команды к команде», - цитирует Крицюка «Матч ТВ».

Счет в матче на 25-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Факундо Пирис, спустя восемь Георге Грозав удвоил преимущество грозненцев.

Во второй половине встречи защитник «Терека» Уилкер Анхель на 72-й минуте установил окончательный счет в матче, послав мяч в свои ворота.

После этого матча грозненцы с 28-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Игоря Шалимова расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре подопечные Рашида Рахимова отправятся в Москву, где 4 декабря сыграют с «Локомотивом», а «Краснодар» на следующий день примет «Крылья Советов».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

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16-й тур