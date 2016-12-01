Станислав Крицюк: Не могу сказать, что «Краснодар» провалил матч с «Тереком»
Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился впечатлениями
после матча против «Терека» в 16-м туре чемпионата России. Напомним, что его
команда уступила со счетом 1:2.
«У «Терека» получилась хорошая игра, у нас же
достаточно медленно ходил мяч. Соперник много двигался, а мы где-то
не успевали. Возможно, грозненцы сейчас находятся в лучшей физической
форме. Возможно, что мы немного устали и это сказалось на наших
действиях. Мы начинали неплохо играть, что в первом, что
во втором тайме.
Я не могу сказать, что с нашей стороны была
очень провальная игра. Да, были ошибки. Стандарт, а потом передача
за спину, «Терек» этим воспользовался. Особо серьезных моментов
у противника не было. Опасных подходов было всего три за игру.
Но «Терек» смотрелся свежее. Инициатива переходила от команды
к команде», - цитирует Крицюка «Матч ТВ».
Счет
в матче на 25-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Факундо Пирис,
спустя восемь Георге Грозав удвоил преимущество грозненцев.
Во
второй половине встречи защитник «Терека» Уилкер Анхель на 72-й минуте
установил окончательный счет в матче, послав мяч в свои ворота.
После
этого матча грозненцы с 28-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной
таблице, а подопечные Игоря Шалимова расположились строчкой ниже, имея в активе
на одно очко меньше.
В следующем туре подопечные Рашида Рахимова отправятся в Москву, где 4 декабря сыграют с «Локомотивом», а «Краснодар» на следующий день примет «Крылья Советов».
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России
16-й тур
Матч
Голы
Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов
Предупреждения:
нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция