Гаджи Гаджиев: Огорчен судейством Карасева, мне кажется, он допустил серию грубых ошибок

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от «Анжи» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Первое – надо поздравить «Анжи» с победой, она была нужна им после трех поражений подряд. Мы сыграли один из худших матчей. Слишком легко давалась игра, просто забили гол, имели серию выходов, из которых можно было извлечь большее. Огорчен судейством Карасева, мне кажется, он допустил серию грубых и преднамеренных ошибок. Он хорошо судил на Европе, а тут напортачил», - сказал Гаджиев.

В составе победителей дубль оформил Филипп Будковский и один раз отличился Янник Болли, у гостей единственный мяч забил Дарко Бодул.

После этого матча подопечные Павла Врба с 20-ю очками поднялись на десятое место, а «Амкар» расположился на седьмом месте, имея в активе 24 очка.