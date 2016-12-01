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Гаджи Гаджиев: Огорчен судейством Карасева, мне кажется, он допустил серию грубых ошибок

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от «Анжи» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Первое – надо поздравить «Анжи» с победой, она была нужна им после трех поражений подряд. Мы сыграли один из худших матчей. Слишком легко давалась игра, просто забили гол, имели серию выходов, из которых можно было извлечь большее. Огорчен судейством Карасева, мне кажется, он допустил серию грубых и преднамеренных ошибок. Он хорошо судил на Европе, а тут напортачил», - сказал Гаджиев.

В составе победителей дубль оформил Филипп Будковский и один раз отличился Янник Болли, у гостей единственный мяч забил Дарко Бодул.

После этого матча подопечные Павла Врба с 20-ю очками поднялись на десятое место, а «Амкар» расположился на седьмом месте, имея в активе 24 очка.

Матч

Анжи - Амкар - 3:1 (1:1)

Голы

Бодул 25 (0:1). Будковский 43 (1:1). Боли 49 (2:1 - пен.). Будковский 65 (3:1).

Состав

Анжи: Беленов, Гасанов, Мусалов, Тигиев, Гаджибеков, Иличевич (Мутари, 90), Маевский, Бериша, Боли (Ямбере, 85), Обертан (Будковский, 37), Эбесилио

Амкар: Селихов, Джикия, Черенчиков (Гиголаев, 72), Конде, Милькович, Идову, Огуде, Гол, Йовичич (Баланович, 64), Бодул, Прокофьев (Салугин, 76)

Предупреждения:

Мусалов, 75; Гаджибеков, 84 - Гол, 50; Идову, 66

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

01 декабря 20:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ




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