Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Минск- : -Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Хоккей  Динамо Рига- : -Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Игра «Спартака» в Самаре – это провал

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Спартак». Напомним, что самарский клуб победил со счетом 4:0

«Игра «Спартака» в Самаре — это провал. Прежде всего, в обороне. Поражение не стоит связывать с пенальти, которое назначили в ворота «Спартака». Был он или нет — не важно, проиграли не из-за него. Он случился в начале матча, времени отыграться было предостаточно.

В этом сезоне спартаковцы провели немало «сухих» матчей, но все это случалось во многом благодаря надежной игре Артема Реброва. Но бесконечно выручать нельзя, когда-то это должно было закончиться. Оборона в этот раз подвела прилично. Побежали отыгрывать пропущенный гол и пропустили контратаку, не успели вернуться.

Мне показалось, первый гол надломил команду, а второй добил. Нельзя сказать, что после перерыва не было желания отыграться. Было. Атаковали много, но моментов при этом почти не создали. Денис Давыдов, получивший редкий шанс, мог забивать. Но не сделал этого. Я не скажу, что он провалил игру, скорее — сыграл на своем уровне, который пока не соответствует игре в основном составе», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Кристиане Паскуато. Решение арбитра Кирилла Левникова назначить одиннадцатиметровый вызвало бурное недовольство красно-белых, посчитавших, что нарушение было за пределами штрафной.

Перед свистком на перерыв Сергей Ткачев удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись провалом в обороне соперника.

На 59-й минуте Паскуато отправил третий мяч в ворота гостей. Точку в игре поставил Сергей Корниленко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Волжане с 14 очками поднялись на 12-е место. Столичный клуб с 37 баллами сохраняет лидерство, но теперь его отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился до трех очков.

В следующем туре «Крылья Советов» 5 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» в тот же день примет «Рубин». 

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Голосование: Кто, по-вашему, лучший футболист первого круга чемпионата России?

Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Карякин: Надеюсь, после зимнего перерыва «Спартак» станет чемпиономУчастник последнего матча на первенство мира по шахматам Сергей Карякин пожелал московскому «Спартаку» выиграть чемпионат России-2016/17.Александр Мостовой: «Крылья» получили спорный пенальти, но судья был скорее правБывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о матче 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Спартак».Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛЛунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ«Советский спорт» предлагает вам принять участие в голосовании.Сергей Хусаинов о пенальти в ворота «Спартака»: Нарушение если и было, то до штрафнойАрбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с назначенным пенальти в ворота «Спартака» во встрече с «Крыльями Советов». Напомним, что в 16-м туре чемпионата России спартаковцы уступили со счетом 0:4.Гаджи Гаджиев: Огорчен судейством Карасева, мне кажется, он допустил серию грубых ошибокГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от «Анжи» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России.Станислав Крицюк: Не могу сказать, что «Краснодар» провалил матч с «Тереком»Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился впечатлениями после матча против «Терека» в 16-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Денис Глушаков: Мы вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:4). Он отметил, что команда остается сплоченной.РФПЛ. 16-й тур. «Крылья Советов» разгромили «Спартак», «Томь» уступила «Локомотиву» и другие матчиРезультаты матчей 16-го тура РФПЛ.Нобель Арустамян: Гинер еще не принял решение по Слуцкому. Есть большая вероятность, что он останетсяГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может остаться в команде, заявил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.Рашид Рахимов: Последние четыре матча мы проведем на выездеГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал про планы команды на перерыв в чемпионате и посетовал на то, что четыре последние игры грозненцы проведут на выезде.«Анжи» одержал волевую победу над «Амкаром»В матче 16-го тура чемпионата России «Анжи» дома обыграл «Амкар» со счетом 3:1.Юрий Семин: Самедов не понравился при разговоре и на тренировкеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему оставил в запасе Александра Самедова.Валерий Петраков: Перенесли матч, так как у нас с полем не справилась система обогреваГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, почему клуб согласился перенести матч с «Локомотивом» в Москву.Валерий Петраков: Говорил с Будогосским, он согласен, что удаление необоснованноеГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков - о поражении от «Локомотива» (1:6).Юрий Семин: После гола стали играть в футболГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о победе над «Томью».Олег Фоменко: В атаке ничего не получалосьСтарший тренер «Краснодара» Олег Фоменко, заменявший заболевшего Игоря Шалимова, сказал после матча в Грозном, что у команды практически ничего не получалось в атаке.«Спартак» на глиняных ногах«Спартак» на глиняных ногахВсе боялись самарского поля, а обозреватель «Советского спорта» увидел на нем много другого, более удивительного.Рашид Рахимов: Было всего 15 человек в заявкеГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча с «Краснодаром» посетовал на травмы и дисквалификации и короткую скамейку запасных.Рашид Рахимов: На сто процентов доволен игройГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов после домашней победы над «Краснодаром» (2:1) отметил, что команда заслужила три очка в этом матче.Самедов нужен? Как «Локомотив» забил шесть голов «Томи»Самедов нужен? Как «Локомотив» забил шесть голов «Томи»«Локомотив» без Александра Самедова в составе разгромил «Томь».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение