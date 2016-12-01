Александр Бубнов: Игра «Спартака» в Самаре – это провал

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Спартак». Напомним, что самарский клуб победил со счетом 4:0

«Игра «Спартака» в Самаре — это провал. Прежде всего, в обороне. Поражение не стоит связывать с пенальти, которое назначили в ворота «Спартака». Был он или нет — не важно, проиграли не из-за него. Он случился в начале матча, времени отыграться было предостаточно.

В этом сезоне спартаковцы провели немало «сухих» матчей, но все это случалось во многом благодаря надежной игре Артема Реброва. Но бесконечно выручать нельзя, когда-то это должно было закончиться. Оборона в этот раз подвела прилично. Побежали отыгрывать пропущенный гол и пропустили контратаку, не успели вернуться.

Мне показалось, первый гол надломил команду, а второй добил. Нельзя сказать, что после перерыва не было желания отыграться. Было. Атаковали много, но моментов при этом почти не создали. Денис Давыдов, получивший редкий шанс, мог забивать. Но не сделал этого. Я не скажу, что он провалил игру, скорее — сыграл на своем уровне, который пока не соответствует игре в основном составе», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Кристиане Паскуато. Решение арбитра Кирилла Левникова назначить одиннадцатиметровый вызвало бурное недовольство красно-белых, посчитавших, что нарушение было за пределами штрафной.

Перед свистком на перерыв Сергей Ткачев удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись провалом в обороне соперника.

На 59-й минуте Паскуато отправил третий мяч в ворота гостей. Точку в игре поставил Сергей Корниленко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Волжане с 14 очками поднялись на 12-е место. Столичный клуб с 37 баллами сохраняет лидерство, но теперь его отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился до трех очков.

В следующем туре «Крылья Советов» 5 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» в тот же день примет «Рубин».