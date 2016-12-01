Сергей Хусаинов о пенальти в ворота «Спартака»: Нарушение если и было, то до штрафной
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эфире «Матч ТВ»
прокомментировал ситуацию с назначенным пенальти в ворота «Спартака» во встрече
с «Крыльями Советов». Напомним, что в 16-м туре чемпионата России
спартаковцы уступили со счетом 0:4.
«На мой взгляд, произошло следующее. Паскуато перед
штрафной площадью выставляет правую ногу перед Кутеповым с целью
не дать тому подобраться к мячу. На нашем судейском слэнге это
называется «профессиональная подножка перед игроком». Он был первым
не на мяче, а был первым с целью не дать подойти
к мячу. Нарушение если и было, то до штрафной. Если арбитр
посчитал, что было нарушение правил и пенальти, то вопрос:
«А где желтая карточка?». Ведь он расценил этот эпизод как явное
лишение перспективной атаки, — цитирует Хусаинова «Матч ТВ».
Перед
свистком на перерыв Сергей Ткачев удвоил преимущество своей команды,
воспользовавшись провалом в обороне соперника.
На
59-й минуте Паскуато отправил третий мяч в ворота гостей. Точку в игре поставил
Сергей Корниленко.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Волжане с 14 очками поднялись на 12-е место. Столичный клуб с 37 баллами
сохраняет лидерство, но теперь его отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился
до трех очков.
В следующем туре «Крылья Советов» 5 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» в тот же день примет «Рубин».
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция