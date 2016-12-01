Сергей Хусаинов о пенальти в ворота «Спартака»: Нарушение если и было, то до штрафной

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с назначенным пенальти в ворота «Спартака» во встрече с «Крыльями Советов». Напомним, что в 16-м туре чемпионата России спартаковцы уступили со счетом 0:4.

«На мой взгляд, произошло следующее. Паскуато перед штрафной площадью выставляет правую ногу перед Кутеповым с целью не дать тому подобраться к мячу. На нашем судейском слэнге это называется «профессиональная подножка перед игроком». Он был первым не на мяче, а был первым с целью не дать подойти к мячу. Нарушение если и было, то до штрафной. Если арбитр посчитал, что было нарушение правил и пенальти, то вопрос: «А где желтая карточка?». Ведь он расценил этот эпизод как явное лишение перспективной атаки, — цитирует Хусаинова «Матч ТВ».

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Кристиане Паскуато. Решение арбитра Кирилла Левникова назначить одиннадцатиметровый вызвало бурное недовольство красно-белых, посчитавших, что нарушение было за пределами штрафной.

Перед свистком на перерыв Сергей Ткачев удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись провалом в обороне соперника.

На 59-й минуте Паскуато отправил третий мяч в ворота гостей. Точку в игре поставил Сергей Корниленко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Волжане с 14 очками поднялись на 12-е место. Столичный клуб с 37 баллами сохраняет лидерство, но теперь его отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился до трех очков.

В следующем туре «Крылья Советов» 5 декабря сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» в тот же день примет «Рубин».