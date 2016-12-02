ЦСКА обыграл «Бамберг» в Евролиге
В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде обыграл «Бамберг» со счетом 90:88 (17:16, 24:14, 20:28, 30, 29).
Самым результативны стал игрок столичного клуба Милош Теодосич, в активе которого 31 очко.
Армейцы с девятью победами в десяти матчах лидируют в турнирной таблице, а немецкий клуб расположился на последнем, 16-м месте.
В следующем туре столичный клуб 8 декабря сыграет с «Милано», а»Бамберг» днем ранее сыграет с «Маккаби Тель-Авив».
Евролига
Регулярный чемпионат
10-й тур
01 декабря 22:00, Брозе Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 декабря 22:00, Брозе Арена, Онлайн-трансляция
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