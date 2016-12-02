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«Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» в Кубке Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/16 финала Кубка Испании между «Вальядолиом» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Реал Сосьедада».

В составе баскского клуба забивали Хуанми (дважды) и Иньиго Мартинес. У «Вальядолида» с пенальти забил Хайме Мата. Второй матч пройдет 20 декабря.

Кубок Испании

1/16 финала

Первый матч

«Вальядолид» - «Реал Сосьедад» - 1:3

Голы: Мата, 14, с пенальти – Иньиго Мартинес, 6, Хуанми, 62, 74

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