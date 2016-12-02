«Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» в Кубке Испании
Первый
матч 1/16 финала Кубка Испании между «Вальядолиом» и «Реал Сосьедадом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Реал Сосьедада».
В составе баскского клуба забивали Хуанми (дважды) и Иньиго Мартинес. У «Вальядолида» с пенальти забил Хайме Мата. Второй матч пройдет 20 декабря.
Кубок Испании
1/16
финала
Первый
матч
«Вальядолид»
- «Реал Сосьедад» - 1:3
Голы:
Мата, 14, с пенальти – Иньиго Мартинес, 6, Хуанми, 62, 74
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