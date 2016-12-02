Андрей Кобелев: Купить Погребняка в «Динамо» было моим решением

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, как в клубе оказался нападающий Павел Погребняк.

- Купить Павла Погребняка было моим решением. Это был август 2015 года, чемпионат уже начался, вот-вот должен был уйти Кокорин. Мы бы оставались вообще без нападающих.



Чемпионат уже шел, взять футболиста, который уже играет – большая проблема, тем более бесплатно. Поэтому выбора у нас было очень мало – Евгений Селезнев и Павел Погребняк. Исходя из того, что Селезнев не особо горел желанием, плюс ситуация с Украиной, выбор пал на Погребняка, - заявил Кобелев в эфире программы «100% футбол» на радио «Спорт FM».

Напомним, Андрей Кобелев покинул «Динамо» в мае текущего года.

27 августа 2015 года бывший форвард сборной России Павел Погребняк подписал с бело-голубыми контракт на три года.

