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Андрей Кобелев: Купить Погребняка в «Динамо» было моим решением

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, как в клубе оказался нападающий Павел Погребняк. 

- Купить Павла Погребняка было моим решением. Это был август 2015 года, чемпионат уже начался, вот-вот должен был уйти Кокорин. Мы бы оставались вообще без нападающих.

Чемпионат уже шел, взять футболиста, который уже играет – большая проблема, тем более бесплатно. Поэтому выбора у нас было очень мало – Евгений Селезнев и Павел Погребняк. Исходя из того, что Селезнев не особо горел желанием, плюс ситуация с Украиной, выбор пал на Погребняка, - заявил Кобелев в эфире программы «100% футбол» на радио «Спорт FM».

Напомним, Андрей Кобелев покинул «Динамо» в мае текущего года.

27 августа 2015 года бывший форвард сборной России Павел Погребняк подписал с бело-голубыми контракт на три года.

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