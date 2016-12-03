«Ростов» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В субботу в матче 17-го тура
чемпионата России встретятся «Ростов» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в Ростове-на-Дону на
стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Напомним, что после 16 туров у «Ростова» было 24 очка. Он находился на шестом месте в таблице. У «Зенита» было 34 очка. Клуб из Санкт-Петербурга шел вторым.
Матч
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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