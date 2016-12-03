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«Ростов» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в матче 17-го тура чемпионата России встретятся «Ростов» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Напомним, что после 16 туров у «Ростова» было 24 очка. Он находился на шестом месте в таблице. У «Зенита» было 34 очка. Клуб из Санкт-Петербурга шел вторым.

Матч

Ростов - Зенит

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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